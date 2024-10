CTM annuncia tre novità sulle linee 13, University Expresse e circolare Cep. In un contesto legato alla Città Metropolitana, l'azienda del trasporto pubblico locale incrementa di 100 mila i chilometri di servizio messi a disposizione degli utenti.

Nello specifico, la linea 13 collegherà la zona di “Is Corrias” attraversando l'abitato di Pirri e il polo scolastico di via Peiretti, collegando in un senso l'Ospedale Brotzu e nell'altro piazza Giovanni. La “University Express”, utilizzata da studenti, lavoratori e pazienti del Policlinico Universitari, sarà potenziata con un un percorso interno al presidio ospedaliero. La “Circolare Cep”, infine, sarà prolungata all'interno del quartiere Europeo per poi raggiungere piazza Giovanni XXIII e via Bacaredda.

Antonio Pillai, dirigente della Direzione opere pubbliche dell’Università di Cagliari, inoltre ha annunciato la prossima realizzazione di un nuovo svincolo di ingresso alla Cittadella Universitaria che consentirà di ridurre il traffico sulla strada che collega la SS 554 a Sestu.