Parte da oggi la riorganizzazione della circolazione e della sosta nel quartiere di Sant’Agostino. Come più volte emerso in sede di confronto con il comitato di quartiere, l’Amministrazione ha rilevato che in molte vie si verificano spesso rallentamenti ed intralci alla circolazione originati prevalentemente dalla sosta di veicoli su ambo i lati della carreggiata. La soluzione condivisa è quella che prevede, per il flusso di traffico attualmente interessante le vie oggetto dell'intervento, l'istituzione di un senso unico di marcia, soluzione più idonea ed efficace per migliorare il transito in sicurezza dei veicoli e dei pedoni.

L’Assessore alla Viabilità e Traffico Raimondo Cacciotto e il Comando di Polizia Locale mettono in atto un cambiamento di rotta nelle vie Matteotti, Marongiu, Giolitti, Don Sturzo, Rossi, Fratelli Rosselli, Palomba (nel tratto compreso tra via Porrino e via Matteotti), Tarragona e Rockfeller (nel tratto compreso tra via Nazioni Unite e via Matteotti), Nazioni Unite (nel tratto compreso tra via Palomba e via Giovanni XXIII^), Crispi (nel tratto compreso tra via Palomba e via Rockfeller), Rina de Liguoro (nel tratto compreso tra via Tarragona e via Rockfeller), attualmente strade a doppio senso di circolazione veicolare con sosta consentita su ambo i lati parallelamente all’asse longitudinale della carreggiata. I lavori, eseguiti dalla società In House con il coordinamento della polizia locale, hanno inizio da via Giolitti.