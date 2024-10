È ufficialmente Antonello Peru il capogruppo del neonato gruppo Grande centro nel Consiglio regionale della Sardegna. Lo ha comunicato questa mattina il presidente dell'Assemblea Michele Pais in apertura della seduta che oggi ha all'ordine del giorno la legge di riordino del comparto ippico, oltre alla disciplina dell'oleoturismo, della rete escursionistica e la norma sugli interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo.

Cambiamenti anche nel gruppo dell'Udc che assume la denominazione "Pro Sardigna- Unione di centro" e sarà guidato da Alice Aroni.

I lavori di questa mattina dell'Assemblea, cui rimangono circa tre mesi di lavoro prima della fine della legislatura, sono cominciati con oltre un'ora di ritardo e si sono aperti con gli interventi di alcuni consiglieri, per prima l'esponente di Forza Italia Alessandra Zedda, critici sul mancato invito ai 60 membri dell'Aula alla cerimonia del 4 novembre che si è svolta a Cagliari con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Oltre a Zedda, in maggioranza anche il consigliere dei Riformatori Michele Cossa ha espresso rammarico per l'assenza di un'istituzione come il Consiglio, nella minoranza stessa posizione è stata espressa dai capigruppo del Pd, Gianfranco Ganau, e dei Progressisti, Francesco Agus.