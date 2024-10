La comunità di Desulo domenica scorsa ha accolto con un abbraccio caloroso e ospitale don Mariano Pili. Il nuovo parroco del paese, originario di Donigala Fenughedu, in arrivo da Fordongianus, raccoglie l'eredità di don Gianni Pippia, il sacerdote di Samugheo che dopo otto anni ha salutato i desulesi con sentimento di gratitudine e affetto. Sarà rettore del seminario di Oristano.

Il sindaco del paese Gigi Littarru, a nome di tutta la popolazione, durante la cerimonia religiosa ha dato il benvenuto a don Mariano sottolineando che che quella di Desulo è una comunità viva, profondamente legata ai valori della fede, alla famiglia e alle tradizioni.

«Siamo lieti di avviare un rapporto di collaborazione - ha detto il sindaco Littarru a don Mariano -, di lavorare insieme, ognuno nel rispetto del suo ruolo, perché tutti i nostri compaesani possano vivere bene e in armonia. Il contesto sociale di Desulo è formato da tante sensibilità, associazioni e gruppi che manifestano costantemente il desiderio forte di esistere e resistere. È fondamentale, in questo senso, l'importanza che assume la Chiesa. Il sacerdote nelle nostre comunità non è solo consigliere, aiuto e conforto nel momento del bisogno, ma con la sua attività giornaliera diventa parte integrante della società e incide nella vita di tutti».