Un abbassamento delle temperature di quasi 15 gradi in due giorni e rischio piogge abbondanti. La Sardegna nel fine settimana, secondo le previsioni fornite dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, sarà attraversata da un'ondata di maltempo con piogge e un abbassamento delle temperature.

La Direzione generale della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo per domani in cui si si prevede un livello di criticità ordinaria per rischio idrogeologico nel cagliaritano. Interessati i versati occidentali con possibili piogge con picchi che potranno raggiungere sulla terraferma i 3/5 millimetri tra la mezzanotte di oggi e le 6 di domani.

A mezzogiorno si avrà una situazione similare con possibili piogge nell'area centro settentrionale dell'isola - Nuorese, Gennargentu e zona di Alghero con picchi massimi di 5 millimetri di pioggia e ancora qualche episodio sporadico in serata. Si abbasseranno ulteriormente le temperature, che già oggi si sono ridotte con massime di 22 gradi rispetto ai 38 dei giorni scorsi, perdendo in due giorni quasi 15 gradi.

Domani sarà la giornata più fresca, poi domenica, nonostante non sia prevista una giornata di bel tempo, torneranno a salire. Ma la prossima settimana è prevista una nuova ondata di maltempo.