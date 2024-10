Sette mesi di trattative che non hanno portato ad una soluzione, così sono state predisposte le 138 lettere di licenziamento, consegnate a mano o spedite con raccomandata, dalla Nuova Karel Soluzioni (Nks) che, dopo cinque anni di gestione ha perso la commessa dei servizi finanziari Zurich, vinta dalla Comdata a fine novembre 2015.

Oggi è l'ultimo giorno di lavoro in viale Monastir, lunedì i 138 operatori del call center saranno a casa. Non è stata trovata una intesa per i lavoratori e "la spaccatura al tavolo delle trattative - ha spiegato la Fisac Cgil - non ha permesso, a chi voleva, di firmare un accordo, e tornare al lavoro lunedì, in un altro ufficio, con un altro contratto, magari meno vantaggioso ma garanzia di una busta paga e di una scrivania su cui lavorare".

E' stata questa la posizione portata avanti dalla Fisac Cgil e sintetizzata nelle parole del segretario territoriale Sandro Gallittu: "Il ruolo fondamentale del sindacato è trattare per salvare posti di lavoro e non per mandare i lavoratori in disoccupazione e nelle aule dei Tribunali".

"Il contratto proposto prevedeva per tutti quattro ore di lavoro e una busta paga di 760 euro lordi contro i 900 garantiti dal vecchio contratto applicato per i servizi finanziari. I lavoratori che avevano in Nks un contratto di sei ore (circa metà del totale) avrebbero perso due ore di lavoro", e secondo la Fisac "si poteva portare avanti la trattativa per arrivare alla firma: Il nostro compito è trattare per ottenere le migliori condizioni - spiega Gallittu - perciò cercavamo di mettere sul tavolo una compensazione salariale fino al prossimo rinnovo del contratto Tlc, e un impegno nella prospettiva a incrementare le ore di lavoro".