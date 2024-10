Le stelle della notte di San Lorenzo ispirano a brindare con calici di ottimo vino. Nasce così l'evento più atteso dell'estate sorsense che oggi aprirà l'edizione del 2013, alle ore 20, con un ricco itinerario lungo del vie della cittadina, del suo centro storico e delle piazze principali. La degustazione di vini rossi e vermentini locali, proposti dalle Cantine Nuraghe Crabioni, Gabriele Palmas e Cooperativa di Romangia, saranno accompagnati da prelibate pietanze a base di carne e di pesce, mentre i passiti della Confraternita del moscato Sorso-Sennori con dolci tradizionali e frutta fresca. Non mancheranno le note corali, blues, rock, funk e pop delle band e gruppi musicali di Sorso per rendere ancora più piacevole una notte indimenticabile.

Per tutti coloro che non vorranno mancare all’appuntamento, è possibile acquistare le prevendite ancora oggi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 00:00 presso IAT ufficio turistico allo Stagno e Ginepreto di Platamona, IAT di Piazza Garibaldi e il Palazzo Baronale in via Convento. Inoltre, i ticket possono essere acquistati nei tre punti vendita anche durante tutta la manifestazione fino ad esaurimento.

Il costo per prevendita è di 7 euro e include: un calice, una sacchetta, un carnèt di ticket per la degustazione, una mappa col percorso e l'elenco degli eventi in itinere.