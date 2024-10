"E gli omini verdi restino su Marte. A Salvini ma che stai a dì?” Utilizza un regionalismo laziale il leader di Azione Carlo Calenda commentando le parole di Matteo Salvini. Ieri il leader della Lega ha tenuto un discorso sul palco della Fiera di Cagliari, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu, candidato del centrodestra per le regionali del 25 febbraio. Salvini ha affermato: “Il velo islamico non è progresso. Le donne coperte stiano lontane dalla Sardegna”.

E così la risposta di Calenda non è tardata: “Il problema della Sardegna sono le donne velate?!! Avete eletto il peggior governatore della Sardegna della storia repubblicana (Solinas). Parla di questo.”

LEGGI ANCHE: COMIZIO TRUZZU, MELONI: "I SARDI NON MERITANO DI ESSERE CAVIE"