Cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento sui settori meridionali e orientali, in lieve calo altrove.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest-Nord/Ovest sui settori occidentali e settentrionali, a regime di brezza altrove.

Mari: mossi o poco mossi.