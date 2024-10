Una giornata da bollino rosso. Anche oggi l'afa e il caldo non abbandoneranno la Sardegna e soprattutto Cagliari. Il capoluogo, infatti, è stato inserto dal ministero della Salute tra le otto città italiane con il massimo livello di rischio per il caldo, insieme a Bari, Latina, Campobasso, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Roma.

A Cagliari, fanno sapere gli esperti meteo dell'Aeronautica militare di Decimonannu, il termometro si fermerà a 36 gradi, con un tasso di umidità che in alcuni momenti della giornata toccherà il 61 per cento. Temperature percepite elevate anche in altre zone dell'Isola. In pole position Villasimius con 39 gradi, seguita da San Teodoro, Orosei e Olbia con 37.

Dal pomeriggio nuova impennata dell'afa in tutta la regione: si supererà in media il 50 per cento, con punte del 76% a Carloforte, 72 a Stintino, 67 a Sassari, 60 a Oristano. Caldo asfissiante, quindi, e per domani la situazione non migliorerà: le temperature percepite torneranno a toccare i 41 gradi.