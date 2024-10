Chi spera di poter trascorrere oggi una giornata più fresca dovrà obbligatoriamente accendere climatizzatore o ventilatore, perché il caldo afoso non lascia la Sardegna.

Le previsioni fornite dall'Arpas parlano chiaro: le massime raggiungeranno i 39 gradi a Orani (in vetta alla classifica del caldo di oggi), i 38 a Nuoro e i 37 a Oristano, Olbia e Alghero. A Cagliari si respirerà, si fa per dire, con "soli" 36 gradi. Fanalino di coda delle temperature massime Orosei e Sassari con 32 gradi. Diversa la situazione delle temperature percepite (a causa dell'umidità) con 40 gradi a Villasimius, 39 a Lanusei, 38 Alghero e 37 a Sanluri.

A Cagliari e Nuoro 34 e 35 gradi, mentre si starà meglio a Olbia e Sassari con 32 e 33 gradi percepiti. Ad aggravare la sensazione di caldo, infatti, l'umidità relativa che secondo le previsioni dell'Aeronautica militare raggiungerà quasi il 39% a Cagliari, il 45% a Carloforte e Lanusei ed il 35% a Oristano. Percentuali alte, quindi, ma sopportabili se paragonate a quanto sta accadendo in continente, con l'81% in città del Veneto o addirittura l'83% del Friuli.

Nemmeno domani il caldo e l'afa daranno tregua alla Sardegna, con minime comprese fra i 17 e i 23 gradi e massime che toccheranno ancora i 38. Unico refrigerio, quindi, oltre a climatizzatori e ventilatori, un tuffo in mare per rinfrescarsi, in attesa del maestrale per giovedì. Oggi e domani, però, è prevista brezza o venti deboli e moderati.