Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 20.00 di oggi, 21 luglio, e sino alle ore 20.00 di domenica, 23 luglio.

“Sono attese temperature elevate o localmente molto elevate nelle zone interne della Sardegna. Le temperature raggiungeranno i 40°c nel medio campidano e nelle vallate dell'entroterra. Le elevate temperature saranno accompagnate da umidità basse, soprattutto lontano dalle coste".

La Protezione civile raccomando ancora una volta di non uscire nelle ore più calde. Dalle 12 alle 18, soprattutto per le persone a rischio. In casa proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e dl colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se In casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta.