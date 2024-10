L'aria frizzante dell'autunno in Goceano, il sapore del vino novello, il profumo delle caldarroste. Bultei saluta novembre in grande stile con Sa Festa e Sant'Andria. L'evento, proposto dalla Pro Loco col patrocinio dell'amministrazione comunale e in collaborazione con l'Unione Sportiva Bultei, andrà in scena venerdì 1° dicembre a partire dalle ore 18.

Presso l'ex Mercato, oltre alla degustazione dei prodotti locali nei punti ristoro, si potrà godere della musica proposta dai suonatori locali, delle danze e colori del Gruppo Folk Tradizioni e Balli, delle sonorità del Tenore Tilariga e del Coro dei Confratelli Santa Margherita.

"La Pro Loco di Bultei ha da poco un nuovo direttivo – raccontano gli organizzatori –, non poteva esserci occasione migliore per presentarci al paese che dopo diversi anni potrà rivivere quello che per i bulteini era un appuntamento tradizionale. L'invito a prendere parte alla manifestazione è aperto a chiunque vorrà vivere in nostra compagnia un momento di festa e condivisione all'insegna dell'ospitalità. Sarà l'occasione di ballare insieme e gustare i piatti della nostra tradizione accompagnati da un buon bicchiere di vino".

Una bella scommessa per il nuovo direttivo guidato dal presidente Roberto Canu, dal vicepresidente Raimondo Zodda, dalla segretaria Mariangela Barmina, dal tesoriere Pasqualino Apuzzo, dai consiglieri Fabrizio Falchi e Giuseppe Carta, dal sindaco revisore Angelo Arras e dai probiviri Claudio Carta, Giovanni Cherchi e Ignazio Orritos.