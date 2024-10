Agli arresti sono finiti Salvatore Spadaro e Francesco Bazzani, due personaggi chiave identificati come 'mister X' nelle precedenti fasi dell'inchiesta.

Secondo gli inquirenti avrebbero avuto un ruolo di collegamento tra il mondo delle scommesse illegali e i calciatori. Le altre due ordinanze di custodia cautelare sono state emesse nei confronti di Cosimo Rinci e Fabio Quadri.

L'ex calciatore del Milan Gennaro Gattuso e l'ex calciatore della Lazio Cristian Brocchi sono indagati nell'ambito dell'inchiesta del calcioscommesse di Cremona.

A quanto si apprende, dalle indagini e' emerso che i due ex calciatori sarebbero stati in contatto con alcuni dei personaggi arrestati, uno in particolare.