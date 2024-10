In tutto sono 20 i tesserati sanzionati dai giudici di primo grado nell’ambito del filone Bari-bis del Calcioscommesse: Jean Francois Gillet, il portiere del Torino, squalificato per 3anni e 7mesi, Massimo Ganci 4 anni, Gianluca Galasso 3 anni e 7 mesi, Raffaele Bianco, Simone Bonomi, Francesco Caputo, Daniele De Vezze, Luca Fusco, Stefano Guberti, Vitali Kutuzov, Alessandro Parisi, Ivan Rajcic, e Vincenzo Santoruvo 3 anni e 6 mesi, Nicola Belmonte, Massimo Bonanni, Corrado Colombo, Mariano Martin Donda, Santiago Ladino e Vitangelo Spadavecchia squalificati per 6 mesi, Cosimo D'Angelo 4 anni. Prosciolti, invece, William Pianu e Nicola Strambelli.