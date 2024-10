Positivo esordio di Antonio Giua in serie A. L'arbitro originario di Calangianus, iscritto alla sezione Aia di Olbia, ha diretto la partita Bologna-Genoa in maniera sicura e determinata. Sempre vicino a ogni azione di gioco, ha dimostrato una buona personalità. Il suo primo cartellino giallo in serie A mostrato al giocatore del Bologna Di Francesco, figlio di Eusebio, allenatore della Roma.