"Cagliari? In Sardegna si sta bene, c'è sempre il sole. Mi piacerebbe, ma sinceramente non è arrivata nessuna offerta al momento".

Il portiere brasiliano Julio Cesar commenta così la notizia in merito all'interessamento mostrato dal club sardo nei suoi confronti.

"Ancora non so cosa farò nella seconda parte di stagione, per ora penso ad allenarmi", spiega ai microfoni di Tuttomercatoweb il giocatore del Qpr, già in passato all'Inter.