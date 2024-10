Nella tarda mattinata di oggi a Cagliari, due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco sono intervenute in via Catalani, angolo via Bellini, per mettere in sicurezza la facciata di una palazzina di cinque piani fuori terra, dove si è verificato il parziale distacco di calcinacci dalle pareti e dal cornicione dell'ultimo piano.

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno delimitato l'area, interdetto la sede stradale al transito di pedoni e veicoli e con il l'ausilio di un'autoscala hanno rimosso le parti pericolanti e effettuato i rilievi per stabilire eventuali danni causati ai veicoli in sosta.

Risulta parzialmente danneggiata un'autovettura in sosta. Fortunatamente nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari e il tecnico comunale.

Intervenuta inoltre una squadra della Protezione Civile del Comune di Cagliari, che ha provveduto al transennamento dell'area sottostante la struttura interessata.