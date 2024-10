I carabinieri hanno bloccato un uomo, Massimiliano Floris, 52 anni di Giba, che ha aggredito una donna di 31 anni per rubarle borsa e cellulare.

La donna stava passeggiando in via Cannas a Carbonia, quando è stata aggredita con calci e pugni dall’uomo con il volto coperto. In borsa c'erano soltanto 50 euro.

L’aggressore è stato arrestato durante la fuga per rapina e lesioni.

La refurtiva è stata recuperata e Floris rinchiuso in una cella a Uta in attesa del processo. La donna ha riportato ferite guaribili in 20 giorni.