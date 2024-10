Anche nelle scuole superiori sarde torna parzialmente la didattica in presenza. E con essa, purtroppo, anche gli assembramenti. E' quanto emerge dall'immagine condivisa sul web dalla consigliera comunale di Cagliari Giulia Andreozzi, che documenta la calca di studenti tra l'ingresso del liceo scientifico Pacinotti di Cagliari e la fermata del bus.

"Ieri il Sindaco ha raccontato con toni trionfalistici il piano predisposto dal Comune e dal CTM per incrementare le corse dei mezzi pubblici e ha anche annunciato che "in sette scuole cagliaritane - Martini, Giua, Pertini, Michelangelo, Alberti, Pacinotti ed Eleonora d’Arborea - sarà presente un servizio di informazione e invito al distanziamento garantiti dalla polizia municipale e dagli alpini in pensione", scrive la Andreozzi.

"A giudicare dall'immagine (la fermata del bus in via Liguria, davanti al Pacinotti), direi che il sistema ha bisogno di qualche aggiustamento. Perché dopo l'immane lavoro fatto dai dirigenti scolastici e dal personale docente e non docente per pianificare la riapertura e i sacrifici fatti dagli studenti in quest'ultimo anno, non sarebbe accettabile se tutto venisse vanificato dalla disorganizzazione e dal pressapochismo dei decisori locali".