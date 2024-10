Stordiscono a chiacchiere i commercianti per poterli raggirare. Il metodo è stato applicato ieri anche a Calasetta. Ad essere stati truffati sono stati C. M. 25 anni titolare di un bar, e B. S. 39 anni dipendente di una parafarmacia.

Un uomo e una donna sconosciuti, di età compresa tra i 45 e i 50 anni accompagnati da un bambino, nell’atto di pagare un valore di pochi euro di merce hanno utilizzato una banconota da euro 100 euro.

Al momento del ritiro del resto hanno messo in pratica la tattica confondendo i due commercianti in merito al resto ricevuto. Prima affermando di aver utilizzato una sola banconota da euro 10 e non da euro 100, poi chiedendo più volte di cambiare il taglio delle banconote avute di resto.

Al termine del raggiro la coppia col bambino si è allontanata da entrambi gli esercizi commerciali con la stessa banconota iniziale da euro 100 ed altra banconota da euro 50. Un metodo semplice ma che stordisce i commessi che alla fine si trovano con 50 euro in meno senza accorgersene.