Ha probabilmente le ore contate il misterioso truffatore che si presenta nei negozi per esigere la «restituzione» di denaro che sostiene di aver pagato in più per acquisti effettuati nei giorni precedenti.

L’uomo, secondo le denunce raccolte dai carabinieri, lo scorso fine settimana ci avrebbe provato ancora, senza successo, con i titolari di una pizzeria, di una tabaccheria e di una paninoteca di Calasetta.

L'ultimo colpo andato a segno lo aveva effettuato il 24 maggio scorso, quando era riuscito a farsi restituire una inesistente differenza di danaro da due esercenti che avevano creduto alle sue chiacchiere. Ma il gioco del finto cliente potrebbe essere al capolinea. A incastrarlo potrebbero essere i filmati registrati da alcuni impianti di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte dagli inquirenti.

Gli esercenti l’hanno descritto come un uomo di circa 40 anni, con capelli ricci e un marcato accento cagliaritano. L'uomo si presenta dichiarando di aver comprato giorni prima un prodotto o un servizio e di aver pagato per sbaglio più del dovuto. Con scuse varie e parlantina accattivante, il truffatore è riuscito, in qualche caso, a farsi credere dalla vittime e farsi consegnare il denaro richiesto.

I carabinieri invitano i commercianti a fornire eventualmente indicazioni al 112.