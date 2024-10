Ieri a Calasetta, a conclusione di una mirata attività finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 22enne del luogo disoccupato e incensurato.

In particolare i militari operanti, a seguito di una perquisizione personale e locale posta in essere d’iniziativa sulla base di alcune informazioni che erano riusciti a ottenere, avrebbero rinvenuto 80 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e verrà custodito in idoneo locale sino allo svolgimento delle analisi di laboratorio che verranno verosimilmente compiute presso l'Agenzia delle Dogane di Cagliari e alla successiva distruzione del materiale, che sarà possibile una volta giunta l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.