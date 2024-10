Proseguono incessantemente le operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte delle forze dell'ordine. A Calasetta i carabinieri hanno deferito M.A., 32enne cameriere del luogo, che, dopo una perquisizione è indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E' successo questa mattina, alle 11 circa, quando in viale Trento i militari hanno fermato il giovane, che, apparso subito nervoso, avrebbe cercato di eludere il controllo degli operanti. A quel punto è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

Al termine delle operazioni, i carabinieri avrebbero trovato nell’abitazione del 32enne: 48 grammi di marijuana, suddivisa in due buste e pronta per essere smistata sul mercato, un bilancino di precisione e vario materiale da taglio e per il confezionamento della droga, sottoposti a sequestro ed in attesa di eventuali accertamenti.

Il ragazzo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Oltre allo spaccio di droga, le attività di perquisizione delle forze dell'ordine saranno incentrate anche sul consumo di alcolici, specie tra i giovani, con particolare attenzione agli esercizi pubblici, per verificare l'eventuale vendita di alcolici a minori.