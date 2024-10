A Calasetta i carabinieri della locale stazione, al termine delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà per truffa continuata e tentata truffa un 45enne di Cagliari, divorziato, cameriere, con precedenti penali specifici.

L’uomo, di cui sono state rese note soltanto le iniziali del nome, C. G., con prove certe ed inconfutabili, è stato identificato come autore delle truffe compiute e tentate a Calasetta e a Sant'Antico nello scorso giugno tra cui diverse non denunciate, ai danni di alcuni esercizi commerciali.

Le indagini hanno permesso di accertare due modus operandi utilizzati dal truffatore:

- raggirare telefonicamente il commerciante, facendosi credere un cliente abituale ed ottenendo una indebita ricarica telefonica sulla propria utenza mobile;

- presentarsi personalmente presso l’esercizio commerciale facendo credere, con artifizi e raggiri, di aver acquistato un bene/servizio il giorno precedente e di aver pagato erroneamente una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ottenendo un indebita corresponsione di denaro da parte del commerciante.

I carabinieri di Calasetta hanno inviato un dettagliato rapporto alla procura.