Prima è stato coinvolto in una rissa, poi ha aggredito i carabinieri. È accaduto durante la notte a Calasetta. Un 18enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di armi.

I carabinieri erano stati chiamati per una rissa scoppiata tra alcuni giovani in Piazza Bellini, ma arrivati sul posto hanno trovato solo il 18enne. Mentre i militari cercavano di identificarlo, il ragazzo si è mostrato insofferente arrivando a tentare di colpire con una testata uno dei carabinieri. Il 18enne è stato perquisito e in tasca nascondeva anche un coltello che è stato sequestrato. Per lui è scattato l'arresto.