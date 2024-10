Un pescatore di Calasetta era convinto di aver fatto un affare: per una macchina agricola New Holland trovata in rete, aveva effettuato un bonifico da 6600 euro per la caparra.

Con la garanzia di versare poi il resto alla consegna del mezzo, 3400 euro per un totale di 10mila. Risultato? Mezzo agricolo mai arrivato e venditore irrintracciabile.

A trovarlo, dopo la querela del truffato, ci hanno pensato i carabinieri della stazione di Calasetta: denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per truffa aggravata, un trentunenne originario di Anagni, disoccupato, noto per analoghe vicende giudiziarie.

I militari dell'Arma sono giunti all'identificazione del responsabile della truffa, peraltro piuttosto banale, andando a ricostruire chi fosse il vero titolare del conto corrente nel quale il denaro era confluito. Decisiva anche la collaborazione degli istituti bancari interessati.