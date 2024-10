È davvero innovativo il servizio offerto dal Comune di Calangianus ai propri cittadini, a partire dalla giornata di ieri.

"Il wifi libero era uno dei punti principali del nostro programma elettorale" spiega Claudio Bellu, portavoce dell'amministrazione "i rallentamenti del progetto sono stati causati dal rimodernamento della rete interna al Comune, ma adesso, finalmente, il servizio wifi è attivo".

L'iniziativa è stata accolta con favore dalla popolazione calangianese, anche se alcuni cittadini hanno mostrato delle perplessità riguardo un'eventuale nocività del sistema per la salute. A questi, Claudio Bellu spiega che "L'impianto, dal punto di vista tecnico, è conforme a tutte le normative italiane ed europee in materia di emissioni radio ed elettromagnetiche per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, per questo a breve estenderemo il servizio anche ad altre parti del paese."