Nella giornata di ieri la Giunta regionale della Sardegna, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria, ha approvato una delibera che riconosce l’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018.

Inoltre è stato dato mandato al Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura di impegnare a favore di Argea Sardegna un primo stanziamento di 2 milioni 997mila 594 euro, già in disponibilità, per la compensazione dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche.

Nello stesso provvedimento è stato affidato allo stesso Assessore Caria il mandato di sollecitare l’Agenzia Argea Sardegna per la definizione dell’esatto ammontare dei danni prodotti e la delimitazione territoriale degli stessi, così da completare la complessa macro relazione, in corso per tutti gli eventi del 2018, da inviare al ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo.

Si è dato anche mandato al Presidente Francesco Pigliaru e all’Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale affinché si individuino e si approvino adeguate misure per il sostegno alle imprese agricole interessate da tali avversità atmosferiche.