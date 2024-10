Ieri intorno alle 17:30, il vigile del fuoco Francesco Furcas, si trovava in spiaggia con le sorelle, quando ha notato la richiesta d’aiuto di un bagnante che si trovava al largo attaccato ad un materassino insieme ai suoi due bambini di 3 e 5 anni.

Furcas, in attesa di chiamata per essere assunto di ruolo, accortosi subito della difficoltà dell’uomo, non ha perso tempo e si è subito tuffato in loro soccorso.

Insieme a lui un agente della Polizia di Stato.

Le competenze acquisite da Furcas, iscritto nel gruppo di salvamento a nuoto del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, gli hanno permesso di raggiungere in breve tempo i due bambini e il loro papà.