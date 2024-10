Sono state 24 ore no stop per gli uomini dei Vigili del fuoco, da ieri pomeriggio alla ricerca di Paolo Sedda, il poliziotto di Gavoi annegato a Cala Luna (Dorgali) durante un'immersione in compagnia di un amico.

Il corpo della vittima è stato recuperato e trasportato dai Vigili del Fuoco al porto di Cala Gonone e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Imponente il dispiegamento di forze in campo.

Dalle 15 di ieri si sono avvicendati nello scenario dei soccorsi 13 sommozzatori speleo subacquei provenienti dai Comandi della Sardegna di Cagliari e Sassari e da quelli della penisola di Vicenza e Napoli, 7 specialisti nautici del Comando di Cagliari con motobarca a seguito, due gommoni per il trasporto leggero.

Ancora, 21 unità del Comando di Nuoro di cui tre operatori TAS (topografia applicata al soccorso) e 4 funzionari. Due elicotteri AW 139 “Drago” dei Reparto Volo di Sassari e Ciampino, una squadra con automezzo antincendio presso la superficie di atterraggio di Cala Gonone.

Ha coordinato le operazioni di ricerca e recupero il Comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Antonio Giordano.