Si chiuderà giovedì 16 maggio, dalle 9.30 alle 13.00, nella parte bassa dei giardini pubblici, i laboratori di educazione ambientale proposti anche in quest’anno scolastico alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Sassari.

Negli stand allestiti per l’occasione, le classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato alle attività potranno verificare le conoscenze apprese attraverso giochi, quiz e percorsi di approfondimento pensati appositamente per loro dall’associazione naturalistica Eco_Logica-Mente, dagli Ecovolontari del Comune di Sassari e da Tamalacà.

A questo proposito, alcune delle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato alle attività, sono stati coinvolti nell’ideazione e realizzazione di piccoli prodotti di comunicazione non convenzionale, pensati per coinvolgere gli abitanti di Sassari in azioni di sensibilizzazione e informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli elaborati sono stati presentati nelle scorse settimane attraverso l’organizzazione di piccoli eventi e incursioni ludiche che sono stati diffusi nei canali social della campagna di comunicazione (Giochiamocela-Insieme per la raccolta differenziata; giochiamocela_sassari).

Con 294 like contro 264 il disco d’oro di Giochiamocela! è stato assegnato alla classe 3B e sarà consegnato giovedì nel corso della manifestazione finale.

Gli studenti e le studentesse della 3°D dell’istituto comprensivo Farina sono stati invece i protagonisti di un’edizione speciale del quizzone, che si è svolta sabato 11 maggio all’emiciclo Garibaldi in concomitanza con il mercatino della Coldiretti.