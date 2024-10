Ancora una volta L'Isola in Vetrina si chiude con un bilancio più che positivo. Una rassegna che ha visto la partecipazione di tanti espositori e un pubblico numeroso che ha gradito la proposta slow food, la gastronomia e gli stand dell'artigianato e delle produzioni isolane.

“Abbiamo puntato tantissimo sullo spettacolo – ha detto l'assessora al Turismo del Comune di Stintino Francesca Demontis – con tre serate e tre ospiti importanti e bravi. Si è rivelato vincente, anche quest'anno, lo slow food. Siamo molto contenti e ci metteremo subito al lavoro per la prossima edizione”.

Tra gioielli abilmente lavorati dagli artigiani isolani quindi ceramiche, coltelli, oggetti in sughero e oggetti d’arredo per la casa in pietra e bambole in pannolenci e feltro, i partecipanti hanno potuto degustare anche agli arrosticini alla pizza fritta, le frittelle, le fritture di pesce, ostriche, panadas e sospiri ma anche Andarinos, pasta e seadas. E ancora, torrone, dolci sardi, miele, liquori sardi, cocktail e birra artigianale.

Il tutto arricchito dagli spettacoli musicali di Antonio Sorgentone, Marco Bazzoni, Noreda Graves, e Fabrizio Solinas con sessioni di djset.

L’Isola in Vetrina è stata promossa dal Comune di Stintino e dall’assessorato al Turismo con la collaborazione dell’agenzia La Mirò.