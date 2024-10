Si chiuderà domani 30 dicembre a Cagliari, la prima edizione del festival della creatività giovanile “La città che viaggia”, organizzato da Carovana SMI. Sarà un altra giornata ricca di eventi, che comincerà alle 9.00 con l’esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi del liceo artistico “Fioso Fois”, nell’ambito del progetto alternanza scuola-lavoro.

Dalle 11.00 alle 13.00, nei Campi dell’Ossigeno di viale Cimitero 29, spazio a un’insolita partita di pallone. “Calcio senza confini”, questo il titolo dell’iniziativa, vedrà protagoniste squadre miste per genere, età e provenienza.

Al pomeriggio, dalle 16.00, l’Exma ospiterà “InterNation Disco”, una serie danze e musiche curate da artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Alle 19.00 ci si sposterà presso la sala conferenze del centro culturale per “Agiuda, e as’essiri agiudau”, uno spettacolo che vedrà protagonista ilgiovane richiedente asilo Inza Fonfana e Mauro Mou del Cada Die Teatro, con il racconto della vera storia del ragazzo immigrato. Alle 19.30 avrà luogo “Years&Flowers”, una performance di musica elettrica mentre alle 20.00, attesa per il rapper siriano, ma da tempo residente a Milano, Zanko El Arabe Blanco che sarà l’attore principale, insieme a diversi colleghi da tutta la Sardegna, di “Lab e Jam”.

Inoltre, sarà possibile prendere parte sia a “Sapori e Incontri. Cucinare insieme fa bene”, una installazione di cibi di varie culture, che a “Caffè interlinguistico”, scambi di parole in lingue diverse, in cui i partecipanti riceveranno una bevanda gratuita e avranno la possibilità di conoscere “Ear2memory”, un metodo per imparare le lingue con il cellulare curato da Bernd Kamps. È possibile prenotarsi via sms o WhatSapp al numero 3393537727.