Il Comune di Dorgali con l’investimento promozionale all’interno dell’Aeroporto Costa Smeralda, vuole far emergere ed evidenziare, grazie ad una vetrina importantissima, il reale potenziale di un territorio ospitale. Attraverso un suo attrattore, l’Acquario, intende presentare un intero territorio suggestivo e ricco di bellezze naturalistiche.

“Il Grande acquario – spiega Stefano Lavra, Assessore al Marketing Territoriale del Comune di Dorgali - è posizionato tra gli arrivi e le partenze dell’aeroporto di Olbia, in un luogo centrale di grande flusso; su tutti i pannelli promozionali con le immagini di Cala Luna, Grotte del Bue Marino e Nuraghe Mannu, campeggia lo slogan "Dorgali Cala Gonone la Sardegna è qui". L'operazione di promozione territoriale avrà una durata di due anni. Tutte le attività legate al turismo, all'enogastronomia e all'artigianato avranno la possibilità di lasciare i propri materiali promozionali nell'info-point dell'aeroporto grazie ad un accordo tra il Comune di Dorgali e la Geasar. L'inaugurazione di venerdì 27 giugno è stata anche un'occasione per presentare al pubblico una variegata offerta enogastronomica e artigianale dorgalese, un microcosmo organico e autentico di un prezioso angolo di Sardegna”.

Dorgali con il borgo marino di Cala Gonone, con i suoi 225 Kmq di territorio è tra i comini più estesi della Sardegna e tra i più fortunati grazie alla varietà del paesaggio. Il mare cristallino del Golfo di Orosei e le incontaminate montagne del Supramonte, costituiscono il suo invidiabile patrimonio naturale. Il paese si raggiunge facilmente dalle maggiori città sarde, è molto ben collegata ad Olbia percorrendo la s.s. 131 - diramazione Abbasanta/Nuoro - uscita Lula/Dorgali (tempo di percorrenza un’ora circa).

“Il territorio di Dorgali - prosegue Stefano Lavra - è particolarmente interessante dal punto di vista archeologico e naturalistico, il Supramonte cuore selvaggio della Sardegna e fruibile grazie alla valorizzazione di oltre 120 Km di sentieri trekking. Il carsismo che interessa il sottosuolo ha creato spettacolari grotte, in parte inesplorate, dalla bellezza unica, con accessi dal mare come le famose Grotte del Bue Marino o da terra come la grotta di Ispinigoli nelle quali è possibile ammirare lo spettacolo offerto dal paziente lavoro del carsismo: stalattiti e stalagmiti, tesori preziosi, da ammirare tutto l’anno grazie ad un efficiente gestione dei siti con visite guidate garantite in ogni stagione. Per quanto riguarda l'archeologia possiamo dire che la civiltà nuragica è sicuramente quella che ha lasciato maggiormente il segno, per via del grande numero di nuraghi e villaggi presenti nel territorio, circa 350 siti in tutto il territorio”.

“Visite guidate nei siti di Tiscali, Villaggio nuragico di Serra e Orrios, Nuraghe Mannu. Artigianato, agricoltura, allevamento e turismo sono i punti forti dell' economia dorgalese che si caratterizza per l'integrazione e gli stretti legami tra i diversi settori economici. Sapere e fantasia che si ritrovano nei laboratori artigiani e agroalimentari specializzati in differenti lavorazioni (filigrana, ceramica, tappeti, pelle, coltelli, legno, vini, formaggi, olio, dolci, pane, licornie dal sapore inconfondibile.) Il mare, le spiagge (Cala Luna la perla del Mediterraneo), una costa vergine e incontaminata costituiscono un l' incredibile offerta naturalistica di Cala Gonone, rinomata località marina a soli 8 km. di distanza da Dorgali, dotata di strutture turistiche moderne ed efficienti”.

“I numerosi alberghi – conclude l’Assessore Lavra -, per lo più a conduzione familiare, offrono una calorosa accoglienza, consolidatasi in decenni di aperture al mondo delle vacanze. Non mancano però complessi ricettivi di più ampie dimensioni, che garantiscono un soggiorno all'insegna del tutto compreso”.