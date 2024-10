Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Dorgali, poco prima delle 11 di oggi, sabato 15 giugno, una Opel Crossland, condotta da un giovane di nazionalità cinese, ha invaso la corsia opposta al senso di marcia, finendo la sua corsa contro il guard-rail.

L’incidente è avvenuto sulla Strada provinciale 26 Cala Gonone - galleria, al km 3+600, dove è intervenuta tempestivamente una squadra di Vigili del Fuoco del comando locale. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri veicoli e non risultano feriti.

La vettura, che è risultata fortemente danneggiata, è stata messa in sicurezza dagli operatori VVF. Il traffico sulla provinciale ha subito dei forti rallentamenti sino alla rimozione dalla carreggiata del veicolo.

Sul posto presente anche un’unità di base del 118 di Cala Gonone.