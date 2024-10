Cala Goloritzè non potrà ospitare più di 250 bagnanti contemporaneamente. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Baunei, Salvatore Corrias che ha detto: “Goloritzè è una perla da preservare, tanto quanto la salute e la sicurezza di chi vorrà apprezzarla.

Con nostra ordinanza, abbiamo indicato in 250 presenze contemporanee il numero più adeguato, sicuro e ragionevole, in questo tempo di emergenza. Vi aspettiamo”. Cento bagnanti in meno rispetto allo scorso anno e l'ormeggio per le barche resta di 300 metri dalla battigia. La decisione è stata presa in base alle dimensioni della spiaggia e dell’obbligo di rispettare il distanziamento sociale imposto dal decreto regionale anti-covid.

Inoltre per ogni persona resterà in vigore il ticket di 6 euro e si potrà prenotare attraverso la app "Heart of Sardinia", che risponderà attraverso un codice a barre se il posto c'è o consiglierà al turista un altro giorno.