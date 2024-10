Da tutti, cagliaritani, turisti, visitatori, è considerato come un autentico paradiso di pace e relax. Con una visuale da cartolina, tra mare, scogliere e il fascino di un’ex zona militare.

Da tutti conosciuto come La Paillote, un luogo meravigliosamente bello, ripulito fin da quando era un’autentica discarica e seguito per tanti anni dalla famiglia Merella, con Valentina, Fabrizio e i loro genitori. Oggi, per quel luogo, è possibile ottenere una concessione demaniale.

È stato pubblicato ed è consultabile nella sezione “Comune/Bandi di Gara e Avvisi/Altri Bandi e Avvisi” del portale www.comune.cagliari.it, l'Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per concessione demaniale marittima in località Cala Fighera – spiaggia ex Stabulario, per il posizionamento di una piattaforma balneare per servizi da spiaggia.

Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dell'avviso, dovranno presentare la propria candidatura, utilizzando il modulo allegato allo stesso Avviso, entro il giorno 8 aprile 2019.

Dettaglio BANDO: https://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND675000