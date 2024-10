Due agenti della Polizia di Stato, in forza presso l’ufficio Volanti della Questura di Oristano, hanno portato in salvo una piccola cagnetta di razza meticcia smarritasi nei pressi dell’abitato di Seneghe.

La cagnetta, impaurita e denutrita, si aggirava nei pressi del Corso Umberto a Seneghe, quando un autista dell’Arst ha fermato una pattuglia in transito per segnalare ai poliziotti la cagnetta smarrita.

Gli agenti, prontamente, hanno fatto contattare dalla Sala Operativa la “S.O.S. 4 ZAMPE” che, per mezzo di personale veterinario inviato sul posto, ha proceduto alla lettura del microchip individuando il padrone della cagnolina smarrita. Questo, contattato telefonicamente, si è portato subito sul posto dove, dopo aver ringraziato i poliziotti per il ritrovamento e lo sventato pericolo, ha preso in consegna la cagnetta per riportarla a casa.