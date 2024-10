Il comune di Cagliari effettuerà, martedì 26 marzo , attraverso il Servizio Smart city e Innovazione tecnologica, un test di verifica degli Sms inviando un messaggio con il seguente contenuto: " Test verifica invio e ricezione messaggi ".

Questa iniziativa è stata resa necessaria dall'aggiornamento della piattaforma che gestisce il servizio SMS, al fine di garantire un funzionamento efficiente e affidabile . Il comune di Cagliari "ringrazia anticipatamente tutte le cittadine ei cittadini per la loro preziosa collaborazione in questo processo di verifica e aggiornamento tecnologico, fondamentale per migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi offerti".

Foto: cellulari.it