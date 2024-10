Quasi la metà degli automobilisti cagliaritani quando sono alla guida non risponde alle provocazioni (il 47%), si dimostra maturo e paziente, ma il 53% reagisce per le rime o malamente.

E' quanto emerso da una ricerca del Centro Studi e Documentazione Direct Line secondo cui la tendenza più comune è quella di prendersela con il conducente "colpevole": l'89% del campione afferma di esser direttamente apostrofato con termini poco civili da parte dei vicini di vettura; a seguire gli insulti a istruttori di scuola guida rei di aver agevolato la patente ("ma chi ti ha dato la patente!", il 16%).

Non se la passano bene nemmeno mamme, mogli e sorelle, prese di mira dall'13% dei guidatori arrabbiati. Fra quelli che reagiscono ad un insulto spicca un 37% di coloro che rispondono urlando dal finestrino, mentre è più raffinato l'applauso ironico di un altro 24% ma c'è anche un 41% che non conosce proprio l'eleganza e risponde alzando senza problemi il dito medio. Ma cos'è che fa scattare gli automobilisti dall'insulto facile?

A far arrabbiare è soprattutto l'eccessiva velocità, causa di critiche per il 26% degli intervistati, compensata dall'eccessiva calma recriminata al 13%. Ulteriori pecche che indispettiscono gli altri guidatori sono il nervosismo al volante (13%), il mancato rispetto delle distanze di sicurezza (7%) e la distrazione (6%).

Inoltre, sempre secondo i dati del sondaggio Direct Line, il 18% ammette di esser vittima di insulti per le frenate improvvise, mentre un altro 4% per lo stacco della frizione scorretto. Maltrattati anche coloro che non utilizzano gli indicatori di direzione (4%) e chi non rispetta le precedenze (2%). Al riparo dalle offese il 38% che afferma di non ricevere nessuna delle critiche precedenti.