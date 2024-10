Duemilacinquecento paia di scarpette da corsa per le strade della città senza auto per la CagliariRespira. Tra i partecipanti anche l'ex allenatore rossoblù di Cagliari e Bologna Diego Lopez, testimonial dell'ottava edizione della manifestazione. Tanta voglia di correre e di battere gli avversari e il proprio primato personale con un occhio al cronometro e uno al percorso.

Ma soprattutto tanta voglia di stare all'aria aperta. Il Comune, in concomitanza con l'evento, ha istituito una giornata ecologica. I più allenati si sono cimentati nella mezza maratona: ventuno chilometri tra centro, Poetto e parco di Molentargius. I vincitori della CagliariRespira 2015 sono Claudia Pinna tra le donne e Said Boudalia, nato in Marocco ma bellunese d'adozione, tra gli uomini. Boudalia, veterano della CagliariRespira, aveva vinto anche l'anno scorso. Velocissimo.

Ma c'erano anche gare per quelli che si sono voluti fermare qualche chilometro prima e prendersela con un pò più di calma alternando corsetta e passeggiata. Hanno vinto anche loro: in premio una bella mattinata di sport insieme a tanti amici e appassionati.