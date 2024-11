I Carabinieri della Sardegna celebreranno la ricorrenza della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma, con una solenne cerimonia presso la sede del Comando Legione Carabinieri Sardegna. L’evento, che si terrà nella mattinata di giovedì 21 novembre, sarà articolato in due momenti significativi alla presenza di autorità civili, militari e religiose, e rappresenterà un'occasione per rendere omaggio ai valori che da sempre caratterizzano l'Arma dei Carabinieri: fedeltà, sacrificio e servizio alla comunità.

Le celebrazioni avranno inizio alle 9:45, nel cortile principale della storica Caserma “Brigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare Enrico Zuddas”, sede del Comando Legione. In questo luogo simbolico, si terrà la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in memoria dei Carabinieri che hanno sacrificato la loro vita per il dovere. Il Comandante della Legione, accompagnato dal Prefetto di Cagliari, da un congiunto del Brigadiere Zuddas e dall'Ispettore regionale dell'Arma in congedo, renderà omaggio ai caduti in un momento di raccoglimento e profonda gratitudine. Questa cerimonia di commemorazione sarà dedicata, in particolare, all'83° anniversario della Battaglia di Culqualber, un episodio storico che ha visto il 1° Battaglione Carabinieri Zaptiè mobilitato distinguersi per il suo eroico sacrificio. Durante questa battaglia, il battaglione difese con coraggio posizioni strategiche contro forze nemiche soverchianti, meritando così la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma. Questo atto di eroismo rappresenta un esempio indelebile di fedeltà e abnegazione, valori che sono alla base del servizio dei Carabinieri in ogni tempo.

Alle 10.30, la cerimonia si sposterà nella suggestiva Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Qui sarà celebrata la Santa Messa, officiata da Monsignor Ferdinando Caschili, Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Cagliari. La scelta di celebrare la messa nella basilica simboleggia il profondo legame tra i Carabinieri e la spiritualità che da sempre accompagna il loro servizio. La liturgia sarà un momento di preghiera e riflessione, durante il quale verranno ricordati tutti i Carabinieri caduti, insieme ai loro familiari che continuano a portarne il ricordo con orgoglio e dolore.

La giornata sarà anche dedicata alla celebrazione della Giornata dell’Orfano, un momento particolarmente significativo che l’Arma dei Carabinieri dedica ai figli dei militari scomparsi. Durante la cerimonia verranno rinnovati i sentimenti di vicinanza e sostegno alle famiglie dei Carabinieri caduti. Sarà un'occasione per ribadire l'importanza della comunità e della fratellanza che uniscono tutti coloro che appartengono alla grande famiglia dei Carabinieri.

L'evento non sarà solo un momento di commemorazione e preghiera, ma anche un'occasione per rafforzare il legame tra l'Arma dei Carabinieri e la comunità locale. La presenza delle autorità civili, militari e religiose sarà una testimonianza dell'affetto e della stima che il territorio nutre per i Carabinieri, riconoscendo il loro costante impegno a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini. Questo momento permetterà di riaffermare i valori di servizio, dedizione e sacrificio che rappresentano le fondamenta dell’Arma dei Carabinieri, e di ribadire l'importanza di questi principi nella società odierna.

Con questa celebrazione, il Comando Legione Carabinieri Sardegna rinnova il proprio impegno al servizio della comunità, onorando la memoria di chi ha offerto la propria vita per il bene del Paese. La Virgo Fidelis, patrona dell’Arma, incarna proprio questo spirito di fedeltà e dedizione assoluta, e la sua celebrazione è un momento in cui i Carabinieri, sia in servizio sia in congedo, rinnovano il loro giuramento di servizio alla Patria e alla comunità.