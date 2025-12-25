Noemi Collu, alla guida della sua auto, è stata sbalzata fuori dal veicolo dopo un ribaltamento.

La tragedia è avvenuta ieri, mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, sulla statale 196, tra Gonnosfanadiga e Villacidro. La vittima aveva 37 anni, era di Villacidro. Secondo quanto ricostruito, era al volante della sua auto quando ha perso il controllo finendo fuori strada.

La vettura si è ribaltata più volte e la conducente è stata sbalzata all'esterno: per lei non c'è stato nulla da fare. I medici del 118 hanno tentato di rianimarla ma senza successo. La strada è rimasta chiusa al traffico, e poi riaperta a senso unico alternato, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei carabinieri.