Un'iniziativa organizzata dalla Pro loco di Pula ha entusiasmato l'Assessora alla Pubblica Istruzione, Manuela Serra, e l'intera Amministrazione, permettendo agli studenti delle classi 3^ dell'Istituto Comprensivo B. Croce di Pula di vivere da vicino un'antica pratica.

Seguiti da Anna, Dionisio e Nino, proprietari dell'azienda, i ragazzi hanno partecipato alla raccolta dell'uva e hanno sperimentato il piacere di pigiare l'uva a piedi nudi, respirando il profumo del mosto.

Il sindaco, Walter Cabasino, sottolinea che questa esperienza formativa è stata un'occasione unica per i giovani studenti di Pula di immergersi nella tradizione e nella cultura della vendemmia, consentendo loro di rivivere le antiche tradizioni legate alla raccolta dell'uva.

L'Assessora alla Pubblica Istruzione, Manuela Serra, esprime entusiasmo per questa preziosa opportunità che ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto con la natura e di avvicinarsi al mondo del vino. Un sentito ringraziamento viene rivolto alla Pro loco di Pula e alla famiglia La Corte per aver offerto la propria ospitalità e per aver reso possibile un'iniziativa così significativa.