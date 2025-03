Nella giornata di ieri, lunedì 3 marzo, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna, il Primo Dirigente Ing. Salvatore Corrao ha assunto l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Incendi.

Iniziato il suo percorso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2006 come Funzionario Tecnico presso la Direzione Centrale per l'Emergenza, Area rischio NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), è stato promosso a Primo Dirigente nel 2024. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Soccorso Pubblico e Difesa Civile presso il Comando di Roma, coordinando le attività di soccorso e pianificazione di Difesa Civile.

Le esperienze lavorative di Ing. Corrao includono missioni per il Terremoto in Turchia nel 2023, l'emergenza alluvione in Campania nel 2022, il Summit G20 a Roma nel 2021, il Terremoto nelle Regioni Lazio e Marche 2016-2017; ha già prestato servizio in Sardegna durante l'emergenza alluvionale del 2013 come responsabile del C.O.C. di Torpè (Nuoro) e ha partecipato a un'esercitazione interforze chiamata Joint Stars nel 2019 in provincia di Cagliari.

Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna ha accolto l'Ing. Salvatore Corrao con un caloroso saluto di benvenuto, augurandosi una proficua e soddisfacente collaborazione da parte di tutto il personale.