L'amministrazione comunale di Cagliari ha comunicato che, a seguito della richiesta presentata dai concessionari, è stata disposta l'apertura straordinaria dei tre mercati cittadini di via Quirra, Sant'Elia e Santa Chiara venerdì 1 novembre, giornata festiva di Tutti i santi. Saranno aperti al pubblico in via eccezionale dalle 7 alle 14.

Per quanto riguarda i servizi di igiene urbana, mercoledì 30 ottobre, festa di San Saturnino, patrono della città di Cagliari, e l'1 novembre i due ecocentri comunali di Sant’Elia e di via San Paolo e l'isola ecologica mobile in via Pisano saranno chiusi. Le strutture resteranno aperte nelle giornate del 31 ottobre e del 2 novembre con orario continuato dalle 8 alle 20. Il Centro Informazioni di viale Ciusa 133 osserverà la chiusura al pubblico nelle giornate del 30 ottobre e del 1 novembre mentre sarà regolarmente operativo sabato 2 novembre dalle 8 alle 20. Il Centro del Riuso di via Contivecchi 8 resterà chiuso per tutta la giornata di mercoledì 30 ottobre e riaprirà sabato 2 novembre dalle 10 alle 18.

Nelle giornate del 30 ottobre e dell'1 novembre verranno garantite tutte le raccolte dei rifiuti previste dal calendario in dotazione alle utenze mentre, a causa della chiusura dell'impianto di smaltimento del rifiuto secco indifferenziato l'1 novembre, si potranno avere dei disservizi o ritardi nell'erogazione della raccolta dei rifiuti programmata il giorno dopo.