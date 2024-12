Nelle prime ore del mattino i Carabinieri della Stazione di Settimo San Pietro hanno arrestato un imprenditore edile di 59 anni, residente a Sinnai e già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è stato effettuato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali, che disponeva la sua immediata traduzione in carcere.

L’uomo, originario del Cagliaritano, è stato condannato in via definitiva a scontare una pena di cinque anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, reato commesso tra febbraio 2015 e febbraio 2016 a Settimo San Pietro. Secondo quanto emerso dalle indagini che hanno portato alla condanna, i comportamenti dell’imprenditore avevano causato gravi sofferenze alla vittima, imponendo un contesto di sopraffazione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove sconterà la pena prevista. I militari confermano il loro costante impegno nel contrasto ai reati di violenza domestica e nel garantire la sicurezza delle comunità locali.