Momenti di paura questa mattina nelle campagne di San Sperate, a circa venti chilometri da Cagliari, dove un ultraleggero è caduto poco dopo il decollo. Nonostante il violento impatto al suolo, il pilota sarebbe riuscito a limitare le conseguenze dell’incidente, riportando un trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita. È stato stabilizzato e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

L’allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso, che hanno stabilizzato l’uomo prima del trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Dai primi riscontri, il velivolo avrebbe avuto un guasto tecnico nei minuti immediatamente successivi al decollo: il pilota, resosi conto della situazione critica, avrebbe tentato una manovra d’emergenza per atterrare, senza però riuscire a evitare l’impatto.

Restano da chiarire le cause che hanno portato alla caduta del velivolo.