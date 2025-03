Un cadavere è stato ritrovato dai Vigili del fuoco poco prima delle ore 10.00 di oggi, venerdì 21 marzo, a Cala Fighera, situata nell'anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari, nello stesso luogo dove mercoledì 19 marzo è stato recuperato il cadavere di Manola Mascia, 29 anni.

Il cadavere, ancora non recuperato, giace a circa 15 metri di distanza dal punto in cui è stato ritrovato il corpo di Manola Murgia, la giovane di 29 anni trovata senza vita mercoledì. A causa delle avverse condizioni del mare, non è possibile avvicinarsi alla zona.

Il corpo, presunto essere quello del fidanzato della ragazza, Paolo Durzu, 33 anni, è stato fissato con delle corde. "È impossibile intervenire via mare perché c'è un'onda formata di due metri e mezzo con frangente sulla costa - ha detto all'ANSA il comandante della Guardia costiera di Cagliari Giovanni Stella - quindi è stato assicurato con delle cime a terra sempre dai vigili del fuoco e in questi momenti si stanno adoperando per il recupero della salma. Il corpo è incastrato tra gli scogli".

Il medico legale Roberto Demontis eseguirà un'ispezione e successivamente verrà effettuato il riconoscimento.